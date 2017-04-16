Олег Знарок стал самым титулованным тренером КХЛ

Главный тренер СКА Олег Знарок в третий раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина, таким образом стал самым титулованным тренером в Континентальной хоккейной лиге.



54-летний специалист брал Кубок Гагарина с московским «Динамо» в сезонах-2011/12, 2012/13. А в сезоне-2009/10 Знарок был финалистом турнира с ХК МВД.

По два Кубка Гагарина на счету тренеров Зинэтулы Билялетдинова и Вячеслава Быкова.