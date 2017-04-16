Олег Знарок стал самым титулованным тренером КХЛ
Главный тренер СКА Олег Знарок в третий раз в карьере стал
обладателем Кубка Гагарина, таким образом стал самым титулованным тренером в
Континентальной хоккейной лиге.
54-летний специалист брал Кубок Гагарина с московским
«Динамо» в сезонах-2011/12, 2012/13. А в сезоне-2009/10 Знарок был финалистом
турнира с ХК МВД.
По два Кубка Гагарина на счету тренеров Зинэтулы Билялетдинова и Вячеслава Быкова.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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