Александр Дергачев: Приятно осознавать, что я стал частью чемпионской команды СКА
Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
- Говорить заурядные слова слова о том, что эмоции положительные - не в тему. Я просто рад, что выиграл.
- Осознали теперь, что вы в финале были?
- Да, я сейчас понял, где был. Только что проснулся! Приятно осознавать, что я часть чемпионской команды.
- Когда СКА первый раз выиграл Кубок Гагарина, могли мечтать, что поучаствуете в следующей победе?
- Я только мечтал. Смотрел, как мужики радуются. Понимал, насколько это от меня далеко. А тут раз раз - и все (улыбается), - приводит слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция