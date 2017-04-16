Александр Дергачев: Приятно осознавать, что я стал частью чемпионской команды СКА

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Говорить заурядные слова слова о том, что эмоции положительные - не в тему. Я просто рад, что выиграл.

- Осознали теперь, что вы в финале были?

- Да, я сейчас понял, где был. Только что проснулся! Приятно осознавать, что я часть чемпионской команды.

- Когда СКА первый раз выиграл Кубок Гагарина, могли мечтать, что поучаствуете в следующей победе?

- Я только мечтал. Смотрел, как мужики радуются. Понимал, насколько это от меня далеко. А тут раз раз - и все (улыбается), - приводит слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.



