Андрей Зубарев: Вместо разговоров о судействе лучше бы матчи смотрели

Защитник СКА Андрей Зубарев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Эмоций нет пока, есть усталость. Если бы не праздник - не осознал бы до сих пор.

- Вы в плей-офф забили два гола.

- Это ничего не значит! Вратарь забил, защитник, тренер - какая разница? Главное - каждый делает свою работу, а команда выиграла! О голах, поверьте, вообще не думал.

- О судействе много говорили в серии. Это влияло?

- Вместо разговоров о судействе лучше бы матчи смотрели. Я о судействе говорить не буду: и туда не давали, и туда. Туда давали, туда давали - это вообще не те разговоры. Мы выиграли заслуженно! - приводит слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.



