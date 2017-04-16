Игорь Шестеркин: Чемпионат мира? Пока мысли только о том, чтобы увидеться с родителями

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

– Эмоции положительные. Слава богу, все сложилось удачно – мы победили, стали чемпионами. Все вообще просто прекрасно.

– В регулярке вы были основным вратарем, в плей-офф – Коскинен. Сложно было перестроиться, тяжело психологически восприняли это?

– Нет, это было тренерское решение. Как видите, оправданное.

– Надеетесь поехать на чемпионат мира?

– Пока мысли только о том, чтобы долететь домой, увидеться с родителями.

– Как серия была самой сложной для СКА?

– Каждый соперник себя хорошо проявил, было тяжело. Ребята бились, ложились под шайбы, забивали в нужный момент, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»..

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.