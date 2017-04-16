Игорь Шестеркин: Чемпионат мира? Пока мысли только о том, чтобы увидеться с родителями
Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
– Эмоции положительные. Слава богу, все сложилось удачно – мы победили, стали чемпионами. Все вообще просто прекрасно.
– В регулярке вы были основным вратарем, в плей-офф – Коскинен. Сложно было перестроиться, тяжело психологически восприняли это?
– Нет, это было тренерское решение. Как видите, оправданное.
– Надеетесь поехать на чемпионат мира?
– Пока мысли только о том, чтобы долететь домой, увидеться с родителями.
– Как серия была самой сложной для СКА?
– Каждый соперник себя хорошо проявил, было тяжело. Ребята бились, ложились под шайбы, забивали в нужный момент, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»..
«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина
Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция