Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 1Терек
Хоккей  Металлург3 : 5СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Челси
Футбол  Урал1 : 0Томь
Футбол  Арсенал Тула0 : 3Локомотив
Футбол  Спартак0 : 0Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» на выезде разгромил «Арсенал», забив три безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура чемпионата России «Арсенал» на мсвоем поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:3.

В составе победителей мячи забили Мануэль Фернандеш, Майкон и Ари.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи. 

«Локомотив» с 34 очками поднялся на пятое место турнирной таблицы, а «Арсенал» расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов.

В следующем туре железнодорожники 22 апреля примут «Амкар», а команда из Тулы на следующий день встретится с «Краснодаром».

Чемпионат России
23-й тур

Матч

Арсенал - Локомотив - 0:3 (0:0)

Голы

Фернандеш 53 (0:1). Майкон 74 (0:2 - пен.). Ари 76 (0:3).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Вергара, Беляев, Александров, Думбия, Бурмистров, Боурчану, Стеклов (Шевченко, 82), Расич

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Кверквелия, Янбаев (Ротенберг, 82), Чорлука, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Майкон, 61), Баринов (Касаев, 46), Миранчук А., Ари

Предупреждения:

Вергара, 9; Расич, 34; Шевченко, 90 - Денисов И., 38; Денисов В., 75; Миранчук А., 80

Удаления:

Расич, 37 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов присутствует на матче «Спартак» - «Зенит»Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов смотрит матч 23-го тура РФПЛ на одной из трибун стадиона «Открытие Арена».«Спартак» - «Зенит». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Зенит» с минимальным счетом«Советский спорт» предлагает вашему вниманию итоги опроса, в котором мы спросили Вас как завершится центральная встреча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».Тулу вскрыли как пивную банку. «Локомотив» разгромил «Арсенал»Тулу вскрыли как пивную банку. «Локомотив» разгромил «Арсенал»Железнодорожники, разгромив «Арсенал», предельно осложнили турнирную жизнь тулякам и вплотную приблизились к зоне еврокубков.Леонид Федун: Игра с «Зенитом» будет тяжелойВладелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».Андрей Кобелев: «Спартак» вполне может сыграть и с тремя форвардамиАндрей Кобелев: «Спартак» вполне может сыграть и с тремя форвардамиБывший главный тренер столичного «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением о предстоящей игре «Спартак» - «Зенит».«Спартак» – «Зенит». Стартовые составы командТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 23-го тура чемпионата России против «Спартака».Александр Тарханов: Нужно уметь играть с командами, которые ниже нас рангомГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Томью» ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.«Арсенал» - «Локомотив». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».Около 2 тысяч полицейских обеспечат безопасность матча «Спартак» - «Зенит»Порядок на матче 23-го тура РФПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будут обеспечивать около 2 тысяч полицейских и бойцов Росгвардии.Зачем Петракову другой состав? Как «Урал» обыграл «Томь»Зачем Петракову другой состав? Как «Урал» обыграл «Томь»Валерий Петраков после матча с «Рубином» (2:2) расстроенно заметил: «Будь состав немножко другой, наверное, играли бы в другой футбол».Валерий Петраков: Сегодня мы выглядели достойноГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения от «Урала» (0:1) прокомментировал ход игры, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.Александр Тарханов: Мы долго не могли вскрыть оборону соперникаГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.Валерий Петраков: Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарилГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России«Урал» с минимальным счетом обыграл «Томь»В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь» (1:0).Роберт Евдокимов: Гол на 89-й минуте забили наши болельщикиГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Тереком» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.Вячеслав Малафеев: Игра со «Спартаком» будет академичная и боеваяБывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ сине-бело-голубых против «Спартака».Максим Калиниченко: Не особо принципиально, забьет Дзюба или нетБывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о высказываниях нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.Георге Грозав: Впереди игры, которые определят многоеПолузащитник «Терека» Георге Грозав прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.«Урал» - «Томь» - 1:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью».
Футбол
Фанаты «Бастии» пытались напасть на футболистов «Лиона» во время разминки
Футбол
«Локомотив» на выезде разгромил «Арсенал», забив три безответных мяча
Хоккей
Игорь Шестеркин: Чемпионат мира? Пока мысли только о том, чтобы увидеться с родителями
Футбол
Леонид Федун: Игра с «Зенитом» будет тяжелой
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости