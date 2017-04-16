«Локомотив» на выезде разгромил «Арсенал», забив три безответных мяча
В матче 23-го тура чемпионата России «Арсенал» на мсвоем
поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:3.
В составе победителей мячи забили Мануэль Фернандеш, Майкон и Ари.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
«Локомотив» с 34 очками поднялся на пятое место турнирной
таблицы, а «Арсенал» расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов.
В следующем туре железнодорожники 22 апреля примут «Амкар», а команда из Тулы на следующий день встретится с «Краснодаром».
Чемпионат России
23-й тур
Матч
Арсенал - Локомотив - 0:3 (0:0)
Голы
Фернандеш 53 (0:1). Майкон 74 (0:2 - пен.). Ари 76 (0:3).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Вергара, Беляев, Александров, Думбия, Бурмистров, Боурчану, Стеклов (Шевченко, 82), Расич
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Кверквелия, Янбаев (Ротенберг, 82), Чорлука, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Майкон, 61), Баринов (Касаев, 46), Миранчук А., Ари
Предупреждения:
Вергара, 9; Расич, 34; Шевченко, 90 - Денисов И., 38; Денисов В., 75; Миранчук А., 80
Удаления:
Расич, 37 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция