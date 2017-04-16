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Фанаты «Бастии» пытались напасть на футболистов «Лиона» во время разминки

Источник:  ФК «Лион»Комментарии

Почти на час пришлось отложить начало матча 33-го тура французской Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом».

Встреча в Бастии должна была начаться в 18:00 по московскому времени. Однако во время разминки на поле выбежали фанаты хозяев и атаковали игроков «Лиона».

После этого инцидента футболисты «Лиона» долгое время оставались в своей раздевалке, но в итоге все же было принято решение провести встречу сегодня.

Напомним, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет ничейный - 0:0.

Матч

Бастия - Лион - 0:0

Прерван

Состав

Бастия: Лека, Бенгтссон, Джику, Чиони, Эль-Каутари, Кулибали, Сент-Максимин, Каюзак, Нгандо, Мустефа, Кривелли

Лион: Лопеш, Рыбус, Рафаэл, Нкулу, Янга-Мбива, Ауа, Ферри, Дардер, Гоналонс, Депай, Геззаль

Предупреждения:

Мустефа, 40; Кривелли, 44 - нет

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

16 апреля 18:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция

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