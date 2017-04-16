Фанаты «Бастии» пытались напасть на футболистов «Лиона» во время разминки

Почти на час пришлось отложить начало матча 33-го тура французской Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом».

Встреча в Бастии должна была начаться в 18:00 по московскому времени. Однако во время разминки на поле выбежали фанаты хозяев и атаковали игроков «Лиона».

После этого инцидента футболисты «Лиона» долгое время оставались в своей раздевалке, но в итоге все же было принято решение провести встречу сегодня.

Напомним, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет ничейный - 0:0.