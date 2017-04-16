Фанаты «Бастии» пытались напасть на футболистов «Лиона» во время разминки
Почти на час пришлось отложить начало матча 33-го тура французской Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом».
Встреча в Бастии должна была начаться в 18:00 по московскому времени. Однако во время разминки на поле выбежали фанаты хозяев и атаковали игроков «Лиона».
.@SCBastia - @OL— OL_Plus (@OL_Plus) 16 апреля 2017 г.
La séquence de l'agression dans la longueur#TeamOL #OL #SCBOL pic.twitter.com/JEfygNNWpB
После этого инцидента футболисты «Лиона» долгое время оставались в своей раздевалке, но в итоге все же было принято решение провести встречу сегодня.
Напомним, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет ничейный - 0:0.
Матч
Состав
Бастия: Лека, Бенгтссон, Джику, Чиони, Эль-Каутари, Кулибали, Сент-Максимин, Каюзак, Нгандо, Мустефа, Кривелли
Лион: Лопеш, Рыбус, Рафаэл, Нкулу, Янга-Мбива, Ауа, Ферри, Дардер, Гоналонс, Депай, Геззаль
Предупреждения:
Мустефа, 40; Кривелли, 44 - нет
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
16 апреля 18:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция