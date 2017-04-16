Микко Коскинен: СКА весь год так трудился, что чемпионство - идеальный конец сезона
Вратарь СКА Микко Коскинен поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
- Естественно, момент для каждого особенный! Мы весь год так трудились, что чемпионство - идеальный конец.
- В чем разница с титулом, который вы взяли два года назад?
- Тогда мы были андердогами, а теперь - все давление на нас. Нам пришлось еще и с ним справляться - получилось. В этом и есть самая большая разница. Даже в пятой игре: мы проигрывали 0:2, вернулись в матч - это невероятно!
У меня у самого были проблемы, повреждение. Но в конце концов это неважно, потому что мы смогли победить, - приводит слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»..
«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина
Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция