Микко Коскинен: СКА весь год так трудился, что чемпионство - идеальный конец сезона

Вратарь СКА Микко Коскинен поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Естественно, момент для каждого особенный! Мы весь год так трудились, что чемпионство - идеальный конец.

- В чем разница с титулом, который вы взяли два года назад?

- Тогда мы были андердогами, а теперь - все давление на нас. Нам пришлось еще и с ним справляться - получилось. В этом и есть самая большая разница. Даже в пятой игре: мы проигрывали 0:2, вернулись в матч - это невероятно!

У меня у самого были проблемы, повреждение. Но в конце концов это неважно, потому что мы смогли победить, - приводит слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»..

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.