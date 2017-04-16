Сергей Плотников: Судейство в финале? Можно посмотреть статистику бросков СКА - и будет все ясно

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Эмоций немного, все в душе разрывается. Долго к победе шли, много работали - и достигли цели! Мы пропустили две шайбы, но от этого наш дух не пал, мы пошли отыгрываться, потому что хотели закончить все сегодня!

- Очень много в плей-офф говорили про судейство. Давило, когда говорили, что СКА помогают судьи?

- Не знаю, что мне говорить по этому поводу. Есть комиссия, есть судьи - они все решают. Можно посмотреть на статистику бросков - и будет все ясно, - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.