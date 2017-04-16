Александр Барабанов: Эмоционально этот Кубок Гагарина ценнее для меня, чем предыдущий
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
- Я опустошен вообще! Даже не знаю, что чувствую! Команда - вообще красавцы, забили три гола во втором периоде. Просто супер!
- Вы такой юный, а у вас уже два Кубка Гагарина.
- Это команда у меня такая - супер! Не от меня все зависит.
- В этом плей-офф вы много играли, создавали моменты, забивали. Эмоционально этот Кубок Гагарина намного ценнее для вас?
- Конечно! Я здесь больше был частью команды. Спасибо тренерскому штабу и партнерам за доверие, - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина
Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция