Александр Барабанов: Эмоционально этот Кубок Гагарина ценнее для меня, чем предыдущий

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Я опустошен вообще! Даже не знаю, что чувствую! Команда - вообще красавцы, забили три гола во втором периоде. Просто супер!



- Вы такой юный, а у вас уже два Кубка Гагарина.

- Это команда у меня такая - супер! Не от меня все зависит.

- В этом плей-офф вы много играли, создавали моменты, забивали. Эмоционально этот Кубок Гагарина намного ценнее для вас?

- Конечно! Я здесь больше был частью команды. Спасибо тренерскому штабу и партнерам за доверие, - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.



