Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Зенит» с минимальным счетом

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию итоги опроса, в котором мы спросили Вас как завершится центральная встреча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

В опросе приняло участие 14231 человек, 28,7% (4090 человек) из которых считают, что «Спартак» одержит минимальную победу. 19,7% (2810) предположили, что встреча завершится победой столичной команды в два мяча.

2598 человек думают, что матч завершится ничьей, 2327 из них считают, что ничья будет результативной.

23% (3380 человек) опрошенных верят в успех «Зенита», 3,6 % считают, что «Зенит» разгромит «Спартак».

Напомним, матч «Спартак» - «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.