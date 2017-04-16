Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Зенит» с минимальным счетом
«Советский спорт»
предлагает вашему вниманию итоги опроса, в котором мы спросили Вас как
завершится центральная встреча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и
«Зенитом».
В опросе приняло участие 14231 человек, 28,7% (4090 человек)
из которых считают, что «Спартак» одержит минимальную победу. 19,7% (2810)
предположили, что встреча завершится победой столичной команды в два мяча.
2598 человек думают, что матч завершится ничьей, 2327 из них
считают, что ничья будет результативной.
23% (3380 человек) опрошенных верят в успех «Зенита», 3,6 %
считают, что «Зенит» разгромит «Спартак».
Напомним, матч «Спартак» - «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе, Попов, Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани, Жулиано, Юсупов, Данни, Дзюба, Кокорин
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция