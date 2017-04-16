Зак Паризе: Обидно, что мы проиграли «Сент-Луису» первые два матча

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе поделился эмоциями после поражений в первых двух матчах первой серии Кубка Стэнли против «Сент-Луис Блюз».

- Надо обратить внимание на мелочи, стараться все делать правильно, кое-что подправить. Больше я вам не скажу. Не стоит думать о первой и второй играх. Надо смотреть вперед, готовиться к третьей. И не надо беспокоиться о четвертой. Сейчас для нас есть только одна игра - третья. А дальше будет видно. Конечно обидно, что мы проиграли первые два матча. Но все уже позади, - приводит слова нападающего «Уайлд» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Миннесота» проигрывает в серии со счетом 0-2. Третья встреча состоится на площадке «Сент-Луиса» в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.