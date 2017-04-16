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Рэшфорд и Эррера принесли победу «МЮ» в матче с «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:0.

Счет в матче на седьмой минуте первого тайма открыл Маркус Рэшфорд, а спустя четыре минуты после старта второго тайма преимущество команды из Манчестера удвоил Андер Эррера.

«Челси» с 75-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Юнайтед» расположился пятой строчке, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 апреля на выезде сыграют с «Бернли», а лондонцы в этот же день примут «Саутгемптон».

Чемпионат Англии
33-й тур

Матч

Манчестер Юнайтед - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Рэшфорд 8 (1:0). Эррера 49 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Дармиан, Янг (Фосу-Менса, 90), Эррера, Лингард (Кэррик, 60), Валенсия, Феллайни, Погба, Рэшфорд (Ибрагимович, 82)

Челси: Бегович, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Азар, Мозес (Фабрегас, 55), Канте, Матич (Виллиан, 67), Педро, Коста

Предупреждения:

Эррера, 72; Рохо, 75; Ибрагимович, 90 - Коста, 33; Кэйхилл, 48; Фабрегас, 89

Место и дата

16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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