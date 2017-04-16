Рэшфорд и Эррера принесли победу «МЮ» в матче с «Челси»

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:0.

Счет в матче на седьмой минуте первого тайма открыл Маркус Рэшфорд, а спустя четыре минуты после старта второго тайма преимущество команды из Манчестера удвоил Андер Эррера.

«Челси» с 75-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Юнайтед» расположился пятой строчке, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 апреля на выезде сыграют с «Бернли», а лондонцы в этот же день примут «Саутгемптон».

Чемпионат Англии

33-й тур