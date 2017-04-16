Рэшфорд и Эррера принесли победу «МЮ» в матче с «Челси»
В матче 33-го тура
чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси» со счетом
2:0.
Счет в матче на седьмой минуте первого тайма открыл Маркус
Рэшфорд, а спустя четыре минуты после старта второго тайма преимущество команды
из Манчестера удвоил Андер Эррера.
«Челси» с 75-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Юнайтед»
расположился пятой строчке, имея в активе 60 баллов.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 апреля на
выезде сыграют с «Бернли», а лондонцы в этот же день примут «Саутгемптон».
Чемпионат Англии
33-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Челси - 2:0 (1:0)
Голы
Рэшфорд 8 (1:0). Эррера 49 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Дармиан, Янг (Фосу-Менса, 90), Эррера, Лингард (Кэррик, 60), Валенсия, Феллайни, Погба, Рэшфорд (Ибрагимович, 82)
Челси: Бегович, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Азар, Мозес (Фабрегас, 55), Канте, Матич (Виллиан, 67), Педро, Коста
Предупреждения:
Эррера, 72; Рохо, 75; Ибрагимович, 90 - Коста, 33; Кэйхилл, 48; Фабрегас, 89
Место и дата
16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция