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Себастьян Феттель – победитель Гран-при Бахрейна, Квят – 12-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна.

Для 29-летнего немца это вторая победа в сезоне и 44-я победа в карьере, он же был признан гонщиком дня, по мнению болельщиков.

Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон его партнер по команде финн Валттери Боттас, замкнул тройку лидеров.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с шестого ряда, пришел к финишу 12-м.

Следующая этап Формулы-1 пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.

Формула-1
Гран-при Бахрейна
Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.660
3. Валттери Боттас («Мерседес») +20.397
4. Кими Райкконен («Феррари») +22.475
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +39.346
6. Фелипе Масса («Уильямс») +54.326
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1:02.606 
8. Ромен Грожан («Хаас») +1:14.865
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:20.188
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35.711
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — не финишировал
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
Стоффель Вандорн («Макларен») — не стартовал. 

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