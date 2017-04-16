Харийс Витолиньш: В отличие от работы в «Динамо», в СКА от нас ожидали победы

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Что чувствуете?

- Расслабленность, опустошение. Приятно с новой командой в первый год сразу выиграть. Ребята - молодцы, всех поздравляю.

- Эти эмоции можно сравнивать с тем, что было в «Динамо»?

- Это по-другому. Здесь команда мастеровитая, от нас ожидали победы и ответственность побольше. Это две разные вещи, было больше давления. Приятно, что справились с этим и достигли максимума, - приводит слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.