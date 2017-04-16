Борис Михайлов: После игры в Питере я перестал смотреть хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал «Советскому спорту», что у него не было желания смотреть хоккей финальной серии Кубка Гагарина.
- Я сегодняшний матч не смотрел. После последней игры в Питере у меня больше нет желания смотреть хоккей в этой финальной серии.
Есть очень, очень много вопросов, как профессиональных, так и этических - к руководителям КХЛ и ФХР. Пусть они разбираются, по какому пути идти дальше. Организаторы этого соревнования должны высказать свое мнение о том, как всё происходило, и что их волнует. Интересно ли им развитие нашего хоккея в целом. КХЛ – не самостоятельная организация. Ей дали право на эту самостоятельность. Лига должна отвечать вместе с ФХР за развитие российского хоккея. У меня много к ним вопросов, на которые они, наверное, не смогут мне ответить. Что для них главное - Кубок Гагарина или будущее нашего хоккея?
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция