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Смолов присутствует на матче «Спартак» - «Зенит»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов смотрит матч 23-го тура РФПЛ на одной из трибун стадиона «Открытие Арена».

Стоит отметить, что Смолов находится в компании известного футбольного агента Германа Ткаченко.

Напомним, что матч «Спартак» - «Зенит» стартовал в 20:00.

Матч

Спартак - Зенит - 0:0

1-й тайм

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе, Попов, Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани, Жулиано, Юсупов, Данни, Дзюба, Кокорин

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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