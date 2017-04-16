Смолов присутствует на матче «Спартак» - «Зенит»
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов смотрит матч 23-го тура РФПЛ на одной из трибун стадиона «Открытие Арена».
Стоит отметить, что Смолов находится в компании известного футбольного агента Германа Ткаченко.
Напомним, что матч «Спартак» - «Зенит» стартовал в 20:00.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе, Попов, Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани, Жулиано, Юсупов, Данни, Дзюба, Кокорин
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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