Юрий Семин: Перед игрой показал игрокам красивый тульский кремль

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (0:3) главный тренер гостей Юрий Семин похвалил футбольную атмосферу в Туле.

- В Туле великолепное поле, на игре были замечательные болельщики, в том числе и наши, которые приехали. Футбольная атмосфера. Что касается игры, всё шло сложно, потому что Тула компактно и хорошо оборонялась. За исключением двух моментов, у нас в первом тайме ничего не было. Гол Фернандеша в корне изменил ситуацию, и у нас было много возможностей для того, чтобы изменить счёт.

- Команда сегодня гуляла по городу перед игрой. После победы не хотите сделать это традицией?

- Мне хотелось показать игрокам, особенно иностранцам, очень красивый тульский кремль. Погуляли, посмотрели, домой приедут и расскажут, что Тула очень красивый город. Пряников закупили.

- Что было ключевым моментом матча?

- Первый гол. Удаление мне сложно комментировать. Если игрок «Арсенала» имел желтую карточку, зачем в такое тяжелое столкновение идти с Гильерме? Гильерме сейчас будут делать снимок, у него может быть травма.

- «Арсенал» Вам больше понравился в первом круге или сегодня?

- Сейчас «Арсенал» очень хорошо физически выглядит, игроки лёгкие. Наверное, мы тогда были хуже, чем сейчас. Мы прекрасно понимали, что Тула находится в сложной ситуации, готовились к борьбе сегодня, знали, что придется преодолевать тульскую стену.

- Как будете справляться с игрой на два фронта в чемпионате и кубке?

- Сейчас всё в удовольствие будет. Когда настроение хорошее, всегда легче.