Юрий Семин: Перед игрой показал игрокам красивый тульский кремль
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (0:3) главный тренер гостей Юрий Семин похвалил футбольную атмосферу в Туле.
- В Туле великолепное поле, на игре были замечательные болельщики, в том числе и наши, которые приехали. Футбольная атмосфера. Что касается игры, всё шло сложно, потому что Тула компактно и хорошо оборонялась. За исключением двух моментов, у нас в первом тайме ничего не было. Гол Фернандеша в корне изменил ситуацию, и у нас было много возможностей для того, чтобы изменить счёт.
- Команда сегодня гуляла по городу перед игрой. После победы не хотите сделать это традицией?
- Мне хотелось показать игрокам, особенно иностранцам, очень красивый тульский кремль. Погуляли, посмотрели, домой приедут и расскажут, что Тула очень красивый город. Пряников закупили.
- Что было ключевым моментом матча?
- Первый гол. Удаление мне сложно комментировать. Если игрок «Арсенала» имел желтую карточку, зачем в такое тяжелое столкновение идти с Гильерме? Гильерме сейчас будут делать снимок, у него может быть травма.
- «Арсенал» Вам больше понравился в первом круге или сегодня?
- Сейчас «Арсенал» очень хорошо физически выглядит, игроки лёгкие. Наверное, мы тогда были хуже, чем сейчас. Мы прекрасно понимали, что Тула находится в сложной ситуации, готовились к борьбе сегодня, знали, что придется преодолевать тульскую стену.
- Как будете справляться с игрой на два фронта в чемпионате и кубке?
- Сейчас всё в удовольствие будет. Когда настроение хорошее, всегда легче.
Матч
Арсенал - Локомотив - 0:3 (0:0)
Голы
Фернандеш 53 (0:1). Майкон 74 (0:2 - пен.). Ари 76 (0:3).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Вергара, Беляев, Александров, Думбия, Бурмистров, Боурчану, Стеклов (Шевченко, 82), Расич
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Кверквелия, Янбаев (Ротенберг, 82), Чорлука, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Майкон, 61), Баринов (Касаев, 46), Миранчук А., Ари
Предупреждения:
Вергара, 9; Расич, 34; Шевченко, 90 - Денисов И., 38; Денисов В., 75; Миранчук А., 80
Удаления:
Расич, 37 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция