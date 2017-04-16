«Спартак» - «Зенит». Ломбертс расположился в секторе петербургских фанатов
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс смотрит матч против «Спартака» в секторе петербургских фанатов.
Ломбертс пропускает встречу из-за полученной красной карточки в игре против «Анжи» (1:1).
Ломбертс в секторе Зенита !!🤘 pic.twitter.com/x3ifvswD3F— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 16 апреля 2017 г.
Напомним, матч проходит в Москве и начался в 20:00. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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