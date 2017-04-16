Аркадий Дворкович: Победа над «Зенитом» все равно не сделает «Спартак» чемпионом
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
– «Спартак» не чемпион, рано еще. Победа над «Зенитом» все равно не сделает его чемпионом. Когда вот будет чемпионом, тогда и будет. Сейчас будет очень тяжелый матч, ничья станет хорошим результатом для обеих команд. Даже для «Зенита», проиграть хуже чем сыграть вничью, – приводит слова Дворковича «Матч ТВ».
На данную минуту во встрече «Спартак» - «Зенит» идет первый тайм, счет в матче 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция