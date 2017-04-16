Аркадий Дворкович: Победа над «Зенитом» все равно не сделает «Спартак» чемпионом

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

– «Спартак» не чемпион, рано еще. Победа над «Зенитом» все равно не сделает его чемпионом. Когда вот будет чемпионом, тогда и будет. Сейчас будет очень тяжелый матч, ничья станет хорошим результатом для обеих команд. Даже для «Зенита», проиграть хуже чем сыграть вничью, – приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

На данную минуту во встрече «Спартак» - «Зенит» идет первый тайм, счет в матче 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.