Болельщики «Спартака» вывесили баннер «В Питере ныть» (фото)
На 20-й минуты матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» фанаты красно-белых вывесили баннер с надписью «В Питере ныть».
Стоит отметить, что на баннер изображена карикатура на главного тренера питерского клуба Мирча Луческу.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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