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Болельщики «Спартака» вывесили баннер «В Питере ныть» (фото)

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На 20-й минуты матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» фанаты красно-белых  вывесили баннер с надписью «В Питере ныть».

Стоит отметить, что на баннер изображена карикатура на главного тренера питерского клуба Мирча Луческу. 

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

2-й тайм

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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