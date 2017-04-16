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Себастьян Феттель: C самого старта я чувствовал, что машина быстра

Источник:  F1newsКомментарии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги победной для себя гонки Гран-при Бахрейна.

«Великолепный день, даже не знаю, что сказать. Команда отлично поработала – с самого старта я чувствовал, что машина быстра. Я пытался прессинговать Валттери, но он не допустил ни одной ошибки, а на прямой было сложно к нему подобраться.

Мы провели ранний пит-стоп, чтобы сделать «подрезку» – и это сработало. Когда выехал автомобиль безопасности, я подумал: «Нет, только не это опять!». Я не был уверен, что стратегия сработает, но мне повезло, что соперники оказались очень близко к заезду на пит-лейн и, скажем так, не смогли извлечь большую выгоду из появления автомобиля безопасности. Я был немного удивлен, когда выехал на трассу впереди остальных, поскольку думал, что могу потерять преимущество.

Сезон длинный, так что я не думаю о ситуации в чемпионате и просто получаю удовольствие от машины. Вчера отставание было достаточно большим, но я был уверен, что в гонке мы окажемся ближе к «Мерседес». Что-то внутри подсказывало мне, что мы сможем хорошо выступить», - приводит слова Феттелья F1news.ru.

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