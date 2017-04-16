Себастьян Феттель: C самого старта я чувствовал, что машина быстра
Немецкий пилот «Феррари»
Себастьян Феттель подвел итоги победной для себя гонки Гран-при Бахрейна.
«Великолепный день,
даже не знаю, что сказать. Команда отлично поработала – с самого старта я
чувствовал, что машина быстра. Я пытался прессинговать Валттери, но он не
допустил ни одной ошибки, а на прямой было сложно к нему подобраться.
Мы провели ранний
пит-стоп, чтобы сделать «подрезку» – и это сработало. Когда выехал автомобиль
безопасности, я подумал: «Нет, только не это опять!». Я не был уверен, что
стратегия сработает, но мне повезло, что соперники оказались очень близко к
заезду на пит-лейн и, скажем так, не смогли извлечь большую выгоду из появления
автомобиля безопасности. Я был немного удивлен, когда выехал на трассу впереди
остальных, поскольку думал, что могу потерять преимущество.
Сезон длинный, так
что я не думаю о ситуации в чемпионате и просто получаю удовольствие от машины.
Вчера отставание было достаточно большим, но я был уверен, что в гонке мы окажемся
ближе к «Мерседес». Что-то внутри подсказывало мне, что мы сможем хорошо
выступить», - приводит слова Феттелья F1news.ru.