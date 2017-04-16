Сергей Кирьяков: «Арсеналу» отступать больше некуда

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (0:3) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков не согласился с решением арбитра Сергея Лапочкина, удалившего Федерико Расича.

- В первом тайме, когда игра шла в равных составах, мы заведомо играли от обороны. План был в том, чтобы насытить игроками центральную ось и играть на контратаках. В составе «Локомотива» игроки очень хорошего уровня, прежде всего, в атаке - Ари, Миранчук. Наш план работал до ключевого момента, когда столкновение Расича с вратарем в штрафной площади соперника, не знаю, по какой причине, привело к показу судьей второй желтой карточки. Мы посмотрели эпизод, Расич выпрыгивал, локтей там не было, руки внизу, столкновение тело в тело. Что делать тогда нападающему при таких подачах, просто стоять, не вступать в контакт с вратарем? Я сам поиграл много лет в Европе, там такие эпизоды судятся по-другому. Это, наверное, один из лучших наших арбитров, видимо, по своему уровню он должен судить на чемпионате мира.



Во втором тайме, оставшись вдесятером, выдвинули вперед Думбию, рассчитывали на его индивидуальные действия. Три игрока в полузащите должны были быстро смещаться в сторону мяча. Однако счастливый удар Фернандеша сломал нам дальнейший ход матча. Проигрывая 0:1 и имея на одного игрока меньше, против «Локомотива» играть было тяжело.



Ребят я поблагодарил после матча за то, то они самоотверженно играли, сказал, что эта игра должна в какой-то мере нас объединить. Нам отступать больше некуда, тяжелые матчи впереди, в любом случае надо биться и стараться.

- Есть ли какое-то логическое объяснение первой желтой карточке Расича?

- Наверное, перегорел немножко, хотел показать себя. Надо с ним разговаривать по этому поводу, он и в других эпизодах опасные подкаты делает.

- Допускаете свою отставку?

- Могу только сказать словами Мирчи Луческу: «Тренер должен быть готов к любому решению руководства».

- Как оцените игру Габулова?

- Сейчас нужно, чтобы эмоции поутихли. Габулов в нескольких эпизодах выручил команду.В моменте с первым голом удар был по непонятной траектории, второй гол с пенальти, третий - после выхода один на один. Вряд ли можно винить только Габулова в том, что случилось.

- Возможно, стоило раньше выпустить Шевченко?

- В первую очередь, мы рассчитывали на индивидуальное мастерство Думбии. Выпустив Шевченко, мы бы больше раскрылись, поэтому решили подождать, и он вышел на замену ближе к концу игры. Он обострил игру, но однажды упустил хороший момент для удара, пытаясь улучшить ситуацию.