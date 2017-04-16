Льюис Хэмилтон: Пять штрафных секунд мне дорого обошлись

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он финишировал вторым.

«Пять штрафных секунд мне дорого обошлись, но прежде всего я бы хотел поздравить Себастьяна Феттеля, сегодня он прекрасно выступил.

Конечно, гонка сложилась непросто, старт прошел не лучшим образом, а эпизод на пит-лейне, за который меня оштрафовали – это моя вина, и я приношу команде извинения.

Я делал все, что было в моих силах, чтобы отыграться, но отставание оказалась слишком большим, так что «Феррари» сегодня были на высоте. Наша команда продолжит бороться, хотя, конечно, я расстроен», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.

Напомним, победу в гонке одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, оторвавшийся от британца чуть больше чем на шесть секунд.