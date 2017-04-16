Льюис Хэмилтон: Пять штрафных секунд мне дорого обошлись
Пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он финишировал
вторым.
«Пять штрафных секунд
мне дорого обошлись, но прежде всего я бы хотел поздравить Себастьяна Феттеля,
сегодня он прекрасно выступил.
Конечно, гонка сложилась
непросто, старт прошел не лучшим образом, а эпизод на пит-лейне, за который
меня оштрафовали – это моя вина, и я приношу команде извинения.
Я делал все, что было
в моих силах, чтобы отыграться, но отставание оказалась слишком большим, так
что «Феррари» сегодня были на высоте. Наша команда продолжит бороться, хотя,
конечно, я расстроен», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.
Напомним, победу в
гонке одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, оторвавшийся от
британца чуть больше чем на шесть секунд.