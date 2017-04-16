Александр Кокорин: «Спартак» хорошо играет на контратаках
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от первого тайма матча со «Спартаком» (0:1).
- Хотели начать агрессивно, шли вперед, но пропустили. Что не получилось в первом тайме?
- Да, начали активно, у «Спартака» нет номинальных нападающих. Начали сами допускать ошибки и получили гол.
- Что необходимо исправить во втором тайме?
- Главное - не допускать ошибки, потому что «Спартак» хорошо играет в контратаках, - сказал Кокорин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма «Зенит» уступает со счетом 0:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция