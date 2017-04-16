Александр Кокорин: «Спартак» хорошо играет на контратаках

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от первого тайма матча со «Спартаком» (0:1).

- Хотели начать агрессивно, шли вперед, но пропустили. Что не получилось в первом тайме?

- Да, начали активно, у «Спартака» нет номинальных нападающих. Начали сами допускать ошибки и получили гол.

- Что необходимо исправить во втором тайме?

- Главное - не допускать ошибки, потому что «Спартак» хорошо играет в контратаках, - сказал Кокорин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма «Зенит» уступает со счетом 0:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.