«Дармштадт» в добавленное время вырвал победу в матче с «Шальке»
В матче 29-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» на своем
поле обыграл «Шальке» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Марио Вранчич и
Жером Гондорф, забивший на третьей добавленной к основному времени минуте, а у
гостей единственный мяч забил Коке.
На 58-й минут полузащитник гостевой команды Гвидо
Бургшталлер не забил пенальти, а за девять минут до конца основного времени его
одноклубник Ьтло Керер получил красную карточку.
«Дармштадт» с 18-ю очками занимает последнее, 20-е место в
турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 37
баллов.
В следующем туре подопечные Торстена Фрингса 22 апреля на
выезде сыграют с «Гамбургом», а команда из Гельзенкирхена 23 апреля примет «РБ
Лейпциг».
Чемпионат Германии
29-й тур
Матч
Дармштадт - Шальке 04 - 2:1 (1:0)
Голы
Вранчич 11 (1:0). Коке 75 (1:1). Гондорф 90 (2:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сулу, Йенсен, Сиригу (Федецкий, 46), Холланд, Гондорф, Камавуака (Шипплок, 77), Алтынтоп, Хеллер, Вранчич, Платте (Розенталь, 66)
Шальке 04: Ферманн, Коке, Аого, Бадштубер, Керер, Калигиури (Шёпф, 81), Майер, Горецка, Гайс (Бенталеб, 67), Авдижай (Ди Санто, 55), Бургшталлер
Предупреждения:
Сиригу, 40; Алтынтоп, 54; Холланд, 63; Йенсен, 83; Эссер, 90 - Керер, 69; Майер, 72
Удаления:
нет - Керер, 81
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
16 апреля 18:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция