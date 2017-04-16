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«Дармштадт» в добавленное время вырвал победу в матче с «Шальке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Марио Вранчич и Жером Гондорф, забивший на третьей добавленной к основному времени минуте, а у гостей единственный мяч забил Коке.

На 58-й минут полузащитник гостевой команды Гвидо Бургшталлер не забил пенальти, а за девять минут до конца основного времени его одноклубник Ьтло Керер получил красную карточку.

«Дармштадт» с 18-ю очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 37 баллов.

В следующем туре подопечные Торстена Фрингса 22 апреля на выезде сыграют с «Гамбургом», а команда из Гельзенкирхена 23 апреля примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии
29-й тур

Матч

Дармштадт - Шальке 04 - 2:1 (1:0)

Голы

Вранчич 11 (1:0). Коке 75 (1:1). Гондорф 90 (2:1).

Состав

Дармштадт: Эссер, Сулу, Йенсен, Сиригу (Федецкий, 46), Холланд, Гондорф, Камавуака (Шипплок, 77), Алтынтоп, Хеллер, Вранчич, Платте (Розенталь, 66)

Шальке 04: Ферманн, Коке, Аого, Бадштубер, Керер, Калигиури (Шёпф, 81), Майер, Горецка, Гайс (Бенталеб, 67), Авдижай (Ди Санто, 55), Бургшталлер

Предупреждения:

Сиригу, 40; Алтынтоп, 54; Холланд, 63; Йенсен, 83; Эссер, 90 - Керер, 69; Майер, 72

Удаления:

нет - Керер, 81

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

16 апреля 18:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

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