«Дармштадт» в добавленное время вырвал победу в матче с «Шальке»

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Марио Вранчич и Жером Гондорф, забивший на третьей добавленной к основному времени минуте, а у гостей единственный мяч забил Коке.

На 58-й минут полузащитник гостевой команды Гвидо Бургшталлер не забил пенальти, а за девять минут до конца основного времени его одноклубник Ьтло Керер получил красную карточку.

«Дармштадт» с 18-ю очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 37 баллов.

В следующем туре подопечные Торстена Фрингса 22 апреля на выезде сыграют с «Гамбургом», а команда из Гельзенкирхена 23 апреля примет «РБ Лейпциг».

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29-й тур