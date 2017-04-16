Жозе Моуринью: «Челси» лучшая контратакующая команда в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:0).

– «Челси» лучшая контратакующая команда в Англии, но мы очень хорошо контролировали передвижения их игроков. Я доволен своими ребятами. Очень рад за них. Не потому, что они обыграли «Челси», а за три завоеванных очка.

Не имеет значения место «Челси» в турнирной таблице, я рад, что мы одержали убедительную победу, и никто в этом не должен сомневаться, – цитирует BBC Моуринью.

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» расположился пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 очков. В следующем туре 23 апреля подопечные Жозе Моуринью на выезде сыграют с «Бернли».