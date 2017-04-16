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Жозе Моуринью: «Челси» лучшая контратакующая команда в Англии

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:0).

– «Челси» лучшая контратакующая команда в Англии, но мы очень хорошо контролировали передвижения их игроков. Я доволен своими ребятами. Очень рад за них. Не потому, что они обыграли «Челси», а за три завоеванных очка.

Не имеет значения место «Челси» в турнирной таблице, я рад, что мы одержали убедительную победу, и никто в этом не должен сомневаться, – цитирует BBC Моуринью.

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» расположился пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 очков. В следующем туре 23 апреля подопечные Жозе Моуринью на выезде сыграют с «Бернли».

Матч

Манчестер Юнайтед - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Рэшфорд 8 (1:0). Эррера 49 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Дармиан, Янг (Фосу-Менса, 90), Эррера, Лингард (Кэррик, 60), Валенсия, Феллайни, Погба, Рэшфорд (Ибрагимович, 82)

Челси: Бегович, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Азар, Мозес (Фабрегас, 55), Канте, Матич (Виллиан, 67), Педро, Коста

Предупреждения:

Эррера, 72; Рохо, 75; Ибрагимович, 90 - Коста, 33; Кэйхилл, 48; Фабрегас, 89

Место и дата

16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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