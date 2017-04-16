Валттери Боттас: С самого начала у меня возникли проблемы с темпом

Пилот «Мерседеса» Валтери Боттас подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к финишу третьим.

«Сегодня была действительно сложная гонка. С самого начала у меня возникли проблемы с темпом. К тому же переключатели на руле вышли из строя, а избыточная поворачиваемость не давала мне возможности нарастить темп – вот почему я ехал так медленно.

Но пока это всt равно лучший уик-энд для меня. Думаю, я еще многого добьюсь с этой командой», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.