Валттери Боттас: С самого начала у меня возникли проблемы с темпом
Пилот «Мерседеса»
Валтери Боттас подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к
финишу третьим.
«Сегодня была
действительно сложная гонка. С самого начала у меня возникли проблемы с темпом.
К тому же переключатели на руле вышли из строя, а избыточная поворачиваемость
не давала мне возможности нарастить темп – вот почему я ехал так медленно.
Но пока это всt равно лучший уик-энд для меня. Думаю, я еще многого добьюсь с этой командой», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.
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