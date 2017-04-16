Ивелин Попов: Надеюсь, во втором тайме забьем еще один

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в перерыве центрального матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита» поделился эмоциями от первого тайма.

– На этой неделе очень много тренировали взаимодействия. У нас получается. Надеюсь, во втором тайме забьем еще один, потому что пространство в обороне «Зенита» хорошее. А у нас хорошие, быстрые игроки атаки, – сказал Попов в эфире «Матч ТВ».

На данную минуту во встрече «Спартак» - «Зенит» идет второй тайм, счет в матче 1:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.