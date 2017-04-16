Ивелин Попов: Надеюсь, во втором тайме забьем еще один
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в перерыве центрального матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита» поделился эмоциями от первого тайма.
– На этой неделе очень много тренировали взаимодействия. У нас получается. Надеюсь, во втором тайме забьем еще один, потому что пространство в обороне «Зенита» хорошее. А у нас хорошие, быстрые игроки атаки, – сказал Попов в эфире «Матч ТВ».
На данную минуту во встрече «Спартак» - «Зенит» идет второй тайм, счет в матче 1:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция