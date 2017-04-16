Самедов вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом» (видео)
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов в центральном матче 23-го тура чемпионата России, в котором встречают «Спартак» и «Зенит».
Счет в матче открыл форвард «Спартака» Куинси Промес, поразивший ворота Андрея Лунева на 22-й минуте.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:0 22' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/cYxFCvhkNo— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
На 66-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, забив в ворота своей бывшей команды.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:1 66' Артём Дзюба pic.twitter.com/EOR6nfwrQ2— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
За десять минут до конца встречи Александр Самедов вывел столичную команду вперед.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано, Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция