НОЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: «Спартак» - уже точно чемпион?
В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России «Спартак» принимал «Зенит». Игра завершилась победой команды Массимо Карреры - 2:1. Голами в составе команд отметились Куинси Промес, Александр Самедов и Артем Дзюба. «Советский спорт» предлагает Вам обсудить прошедший матч и принять участие в опросе.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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