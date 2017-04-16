Матч «Бастия» - «Лион» отменен после первого тайма из-за беспорядков болельщиков

Матч 33-го тура чемпионата Франции «Бастия» - «Лион» отменен после первого тайма из-за беспорядков болельщиков, сообщает официальный сайт Профессиональной Французской футбольной лиги.

Встреча в Бастии должна была начаться в 18:00 по московскому времени. Однако во время разминки на поле выбежали фанаты хозяев и атаковали игроков «Лиона». После этого инцидента футболисты «Лиона» долгое время оставались в своей раздевалке, но в итоге все же было принято решение провести встречу.

Однако после первого тайма произошла еще одна потасовка, после чего было принято решение, что встреча не может быть продолжена.

Сообщается, что принятие решение о том, когда будет доиграна встреча будет принято не раньше четверга.