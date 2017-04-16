Гол Дзюбы не спас «Зенит» от поражения в матче против «Спартака»

Массимо Каррера: Горжусь своей командой! - Почему во втором тайме упустили инициативу? – вопрос Каррере. - Потому что так подготовились к игре. «Зенит» сложно прессинговать высоко, потому что у них много техничных игроков, они хорошо катают мяч. Мы старались максимально затруднить им игру. У нас было больше моментов. Единственная наша ошибка в том, что во втором тайме излишне глубоко сели в оборону. Но после выхода Мельгарехо мы это исправили. - Впервые в сезоне не играл Кутепов. Почему? - Посчитал, что Джикия будет более подходящим игроком в борьбе против Дзюбы. Плюс он сыграл хороший матч с «Уфой». - «Спартак» - чемпион? - Нет, еще осталось семь матчей. Мы выиграли важную игру, но, если вы думаете, что чемпионат на этом закончен, то вы сильно ошибаетесь. - Когда вы поняли, что Зе Луиш не сможет сыграть против «Зенита»? - Сразу после того, как заменил его в матче с «Уфой». Сейчас его состояние лучше, чем у Адриано. Он уже занимается по индивидуальной программе. - После пропущенного гола «Спартак» в прежние сезоны начинал паниковать. Теперь, наоборот, часто именно после пропущенных мячей забивает в ответ. За счет чего такие изменения? - Я рад, что у меня подобралась настоящая команда. Игроки не думают о гордости, когда не выходят на поле, но когда я даю им шанс, то выкладываются полностью. Никто не завидует товарищу – все концентрируются на игре. Горжусь, что у нас такой коллектив. - «Спартак» готовился к игре, максимально закрывшись от журналистов. Почему? - О чем вы? - Была отменена традиционная открытая тренировка. Тут инициативу перехватил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. - Перед матчем с «Зенитом» вышло сразу несколько интервью со спартаковскими игроками. Для этого необязательно было приезжать в Тарасовку. Так что, мы ни от кого не закрывались. Вообще «Спартак» - самая открытая команда, вы – самые понимающие журналисты. До встречи на «Открытие-Арене», - под аплодисменты закончил пресс-аташе