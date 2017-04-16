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Юниорская сборная России (U16) заняла второе место на Турнире четырех наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Чехии Турнире четырех наций в заключительной встрече турнира российская команда обыграла в серии буллитов чешскую сборную со счетом 4:3.

В составе сборной России в основное время заброшенными шайбами отметились Иван Манин, Даниил Гущин, Илья Николаев. Победный буллит на свой счет записал Гущин.

В итоговой турнирной таблице сборная России, набрав 5 очков в трех матчах, заняла второе место, уступив только команде Швеции, набравшей 6 очков в трех встречах.

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