Массимо Каррера: Мы должны играть, не думая, что уже победили, чемпионат еще не закончился
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера прокомментировал победу над «Зенитом» в центральном матче
23-го тура чемпионата России.
«Безусловно
эмоциональный матч, парни показали отличную игру против хорошей команды. Мы
сыграли в тот футбол, который подготовили к этой встрече.
Во втором тайме было
сложно, потому что сели в оборону, так как у «Зенита» есть отличные игроки,
которые могли изменить счет в матче.
Отличный матч провел
Куинси Промес, но я всегда говорю за команду и без нее он не смог бы
продемонстрировать такой футбол.
Мы рады победе, но
уже в субботу нас ждет матч с «Ростовом», к которому мы уже начались
готовиться.
Мы должны играть каждый матч, не думая, что уже победили. Ведь чемпионат России еще не закончился», - сказал Каррера сразу после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция