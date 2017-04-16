Алексей Анисимов: Судьи плей-офф Кубка Гагарина смогли справиться с давлением

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о работе судей в плей-офф Кубка Гагарина.

- Мне не нравится то, что в этой серии и вообще в плей-офф обсуждают удаления, которые ни в одних лигах не обсуждают. Та истерия, которая поднималась вокруг судей, влияла на арбитров, но они с честью выдержали это, было много психологического давления. У нас люди обученные, меня радует тот объем работы, который мы с ними проделываем. Вопрос был в психологии - выдержат или не выдержат, но судьи сделали свою работу правильно, не обращая внимания на все побочные факты и то давление, которое на них оказывалось, - передает слова Анисимова ТАСС.

Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.