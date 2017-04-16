Петр Авен: Надеюсь, что «Спартак» - чемпион
Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен высказался о матче 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).
- Достойный результат, все по игре. После долгих разочарований - сейчас испытываю настоящее удовольствие.
- Сердце
скачет сейчас?
- Конечно.
- Дзюба
забил...
- Забил и забил. Хороший гол.
- Дзюба сказал,
что болельщики «Спартака» - сектанты.
Вы такой?
- В хорошем смысле - да.
- «Спартак»-чемпион?
- Надеюсь, но не говори гоп... - сказал Авен.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция