Мирча Луческу: Речь о чемпионстве уже не идет, «Спартак» заслужил первое место

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком» (1:2).

- С чем связаны допущенные ошибки в матче?

- Было большое давление, многое решалось в этом матче. В какой-то мере нам приходилось вскрывать хорошую защиту «Спартака», из-за чего мы пропускали контратаки.

- В конце матча Джорджевич вышел неподготовленный сразу со скамейки. Не рассчитывали делать замены?

- Мы пропустили второй гол, нужно было что-то делать. Нужен был еще один нападающий около Дзюбы. Мы говорили Шатову, что он может меняться с Данни местами, жаль, что он не смог реализовать свой момент. Пробей Олег в дальний угол, то могло бы все поменяться.

- Остается ли «Зенит» в чемпионской гонке?

- Речь о чемпионстве уже не идет. «Спартак» заслужил первое место. Нам же надо бороться за попадание в Лигу чемпионов, - сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».