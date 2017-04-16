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Мирча Луческу: Речь о чемпионстве уже не идет, «Спартак» заслужил первое место

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком» (1:2).

- С чем связаны допущенные ошибки в матче?
- Было большое давление, многое решалось в этом матче. В какой-то мере нам приходилось вскрывать хорошую защиту «Спартака», из-за чего мы пропускали контратаки.

- В конце матча Джорджевич вышел неподготовленный сразу со скамейки. Не рассчитывали делать замены?
- Мы пропустили второй гол, нужно было что-то делать. Нужен был еще один нападающий около Дзюбы. Мы говорили Шатову, что он может меняться с Данни местами, жаль, что он не смог реализовать свой момент. Пробей Олег в дальний угол, то могло бы все поменяться.

- Остается ли «Зенит» в чемпионской гонке?
- Речь о чемпионстве уже не идет. «Спартак» заслужил первое место. Нам же надо бороться за попадание в Лигу чемпионов, - сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом». 

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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