Олег Шатов: Вы издеваетесь? Я и так на пороховой бочке

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от игры 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).

- Вы издеваетесь? Я и так на пороховой бочке, - сказал хавбек.

После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место.

В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».