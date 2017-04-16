Вагид Алекперов: «Спартак» уже чемпион? Рано об этом говорить
Президент «Лукойла» Вагид Алекперов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом».
- Игра нормальная, но говорить, что «Спартак» уже чемпион - рано, - сказал Алекперов.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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