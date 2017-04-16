Сергей Лавров: Не могу судить Дзюбу за его слова
Министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» (2:1).
- Победа! Но валидольчика добавили. Хорошая игра.
- Дзюба опять забил «Спартаку»...
- Забил в то время, когда мы простили соперника. Потом мы вернулись в свою игру, сделали все, что надо.
- Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам «Спартака»...
- Не могу никого судить. Бог ему судья, - сказал Лавров.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция