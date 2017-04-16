Мирча Луческу: Могла бы быть и ничья, но больше ничьей мы не заслужили

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в центральном матче 23-го тура чемпионата России.

«Чтобы сделать первые выводы по игре, нужно чтобы еще немного времени прошло. Нужно проанализировать все, что произошло на футбольном поле.

Первый тайм мне не понравился, игроки делали слишком много невынужденных потерь, отдавали мяч сопернику, давали им развивать быстрые атаки. Во второй половине играли намного лучше. Естественно, с определенной долей риска, потому что нужно было отыгрываться. Мы сравняли счет, потом у нас был очень хороший момент – пробей Шатов в дальний угол, а не в ближний, возможно бы залетел мяч в ворота, и все бы изменилось. Еще в конце был момент, когда Дзюба не попал с метра.

По тому, как протекала игра, думаю, могла бы быть и ничья, но больше ничьей, не думаю, что мы что-то заслужили. Из-за того, что было много потерь мне пришлось переместить опорного хавбека Жулиано, который очень хорошо в этой позиции разбирается, выдвинул под нападающего Данни и поставил реактивного Шатова, чтобы он мог ускорить игру за счет своего дриблинга.

В принципе, я доволен его игрой. Были, конечно, хорошие моменты как у Шатова, так и у Смольникова, но у последнего после большого перерыва были ошибки в обороне. С чем связаны ошибки? Все-таки большое давление, важная игра. Не думаю, что игроки владеющие техникой в таких простых ситуациях вынуждены так ошибаться.

В какой-то мере нам приходилось вскрывать позиционную защиту соперника, а это было очень сложно сделать. После пропущенного гола пришлось рисковать, выводить еще одного нападающего к Дзюбе, поэтому вышел Джорджевич.

После нашего гола мы перехватили инициативу, доминировали, но ошибка в середине поля привела к контратаке, в которой «Спартак» забил второй гол, – сказал Луческу сразу после матча в эфире телеканала «Матч ТВ».