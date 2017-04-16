«Ростов» побил рекорд чемпионатов России
Футболисты «Ростова» в пятый раз подряд сыграли в первенстве вничью 0:0. Это новый рекорд чемпионатов России. До ростовчан рекордом владели два клуба – камышинский «Текстильщик» и московское «Торпедо».
|
Команда
|
Нулевые ничьи подряд
|
Сезоны
|
«Ростов»
|
5
|
2016/17
|
«Текстильщик»
|
4
|
1992 (2 ничьи) + 1993 (2 ничьи)
|
«Торпедо»
|
4
|
1999
«РОСТОВ» ПОВТОРИЛ РЕКОРД ЧЕМПИОНАТОВ СССР
Сыграв в пятый раз подряд вничью 0:0, ростовский клуб повторил рекорд чемпионатов СССР, принадлежащий «Зениту». В мае-июне 1977 года зенитовцы сыграли пять нулевых ничьих с «Кайратом» и московским «Торпедо» (дома) и с ЦСКА, «Днепром» и московским «Динамо» (в гостях).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически