Даниил Квят: Ужасный первый круг, я оказывался в ненужное время в ненужном месте
Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к
финишу 12-м.
«Первая часть первого
круга была нормальной, но начиная с Грожана…Он перемещался по трассе так, будто
это был круг выезда из боксов или что-то вроде того. Будто он вообще один на
трассе. Я выехал на грязную часть трассы, потом за пределы, и после этого
постоянно оказывался в ненужное время в ненужном месте. Ужасный первый круг.
Я чуть потерял
прижимную силу позади Карлоса Сайнса, заблокировал передние колеса, далеко
выехал за пределы трассы еще раз в 13 повороте, и с этого момента все было
разрушено. Я постоянно находился в «грязном воздухе».
Что касается стратегии, мне еще надо проанализировать, что мы могли сделать еще, был ли у нас шанс чаще оказываться на чистой трассе. Мне кажется, мы позволили себя опередить Алонсо и вроде бы Верляйну на пит-стопах. Пока я не могу сказать точно: да, кажется, что что-то иначе сделать было можно, но пока сложно говорить», - приводит слова Квята Motorsport.com.