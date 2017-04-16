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Даниил Квят: Ужасный первый круг, я оказывался в ненужное время в ненужном месте

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к финишу 12-м.

«Первая часть первого круга была нормальной, но начиная с Грожана…Он перемещался по трассе так, будто это был круг выезда из боксов или что-то вроде того. Будто он вообще один на трассе. Я выехал на грязную часть трассы, потом за пределы, и после этого постоянно оказывался в ненужное время в ненужном месте. Ужасный первый круг.

Я чуть потерял прижимную силу позади Карлоса Сайнса, заблокировал передние колеса, далеко выехал за пределы трассы еще раз в 13 повороте, и с этого момента все было разрушено. Я постоянно находился в «грязном воздухе».

Что касается стратегии, мне еще надо проанализировать, что мы могли сделать еще, был ли у нас шанс чаще оказываться на чистой трассе. Мне кажется, мы позволили себя опередить Алонсо и вроде бы Верляйну на пит-стопах. Пока я не могу сказать точно: да, кажется, что что-то иначе сделать было можно, но пока сложно говорить», - приводит слова Квята Motorsport.com.

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