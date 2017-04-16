Александр Медведев: На месте Шипачева и Дадонова даже не смотрел бы за океан

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о возможном уходе игроков из команды.

- Как сохранить Шипачева и Дадонова?

- Они сами понимают, что следующий год олимпийский, а НХЛ своих игроков не пускают на игры. Бывает такое, что у хоккеиста в карьере есть лишь один шанс сыграть на Олимпиаде. У них такой шанс есть. Я бы на их месте даже не смотрел за океан. Даже песня есть такая «Зачем мне ехать за рубеж?». Думаю, участие в Олимпиаде станет для них главной мотивацией для того, чтобы остаться в СКА, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»..

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

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