Михаил Боярский: Луческу способен выиграть чемпионство в будущем сезоне
Народный артист
России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отметил, что не стоит увольнять
наставника команды из Санкт-Петербурга Мирчу Луческу после поражения от «Спартака»
(1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.
«Луческу способен выиграть чемпионство в будущем сезоне. От добра добра не ищут. У него огромный опыт. Мы ведь не находимся на 15-м или 10-м месте. Мы находимся в тройке и может даже займем второе место», - приводит слова Боярского «Р-Спорт».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция