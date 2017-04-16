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Михаил Боярский: Луческу способен выиграть чемпионство в будущем сезоне

Источник:  Р-СпортКомментарии

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отметил, что не стоит увольнять наставника команды из Санкт-Петербурга Мирчу Луческу после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Луческу способен выиграть чемпионство в будущем сезоне. От добра добра не ищут. У него огромный опыт. Мы ведь не находимся на 15-м или 10-м месте. Мы находимся в тройке и может даже займем второе место», - приводит слова Боярского «Р-Спорт».

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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