Александр Медведев: Про тройку Зарипов - Коварж - Мозякин можно складывать легенды

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Что будет на татуировке?

- По крайней мере, будет 15 и 17. И еще что-нибудь.

- Как вы быстрее команды прилетели?

- Я на истребителе. Секретный, новый.

- Можете сравнить эмоции от побед в Казани и Магнитогорске?

- Первая победа всегда очень важная, второй раз это сделать труднее. Тем более Магнитогорск - очень сильная команда. Василий Кошечкин - блестящий вратарь, творил чудеса. Про тройку Зарипов - Коварж - Мозякин вообще можно складывать легенды, сколько они забили в этом сезоне. Наша команда показала, что помимо звезд, которые у нас есть, в СКА есть командный дух. Еще одна причина, по которой мы выиграли - мы не только играли в нападении, но и в обороне.

- Согласны с решением отдать MVP Кошечкину?

- Да, я считаю, он был лучшим, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

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