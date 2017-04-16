Массимо Каррера: Горжусь своей командой!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.
- Почему во втором тайме упустили инициативу? – вопрос Каррере.
- Потому что так подготовились к игре. «Зенит» сложно прессинговать высоко, потому что у них много техничных игроков, они хорошо катают мяч. Мы старались максимально затруднить им игру. У нас было больше моментов. Единственная наша ошибка в том, что во втором тайме излишне глубоко сели в оборону. Но после выхода Мельгарехо мы это исправили.
- Впервые в сезоне не играл Кутепов. Почему?
- Посчитал, что Джикия будет более подходящим игроком в борьбе против Дзюбы. Плюс он сыграл хороший матч с «Уфой».
- «Спартак» - чемпион?
- Нет, еще осталось семь матчей. Мы выиграли важную игру, но, если вы думаете, что чемпионат на этом закончен, то вы сильно ошибаетесь.
- Когда вы поняли, что Зе Луиш не сможет сыграть против «Зенита»?
- Сразу после того, как заменил его в матче с «Уфой». Сейчас его состояние лучше, чем у Адриано. Он уже занимается по индивидуальной программе.
- После пропущенного гола «Спартак» в прежние сезоны начинал паниковать. Теперь, наоборот, часто именно после пропущенных мячей забивает в ответ. За счет чего такие изменения?
- Я рад, что у меня подобралась настоящая команда. Игроки не думают о гордости, когда не выходят на поле, но когда я даю им шанс, то выкладываются полностью. Никто не завидует товарищу – все концентрируются на игре. Горжусь, что у нас такой коллектив.
- «Спартак» готовился к игре, максимально закрывшись от журналистов. Почему?
- О чем вы?
- Была отменена традиционная открытая тренировка.
Тут инициативу перехватил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.
- Перед матчем с «Зенитом» вышло сразу несколько интервью со спартаковскими игроками. Для этого необязательно было приезжать в Тарасовку. Так что, мы ни от кого не закрывались. Вообще «Спартак» - самая открытая команда, вы – самые понимающие журналисты. До встречи на «Открытие-Арене», - под аплодисменты закончил пресс-аташе.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция