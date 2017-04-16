Мирча Луческу: Нужно собраться и бороться за Лигу чемпионов
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.
- Поздравляю Карреру, он и его команда заслужили первое место. После игры я сказал ему об этом. Что касается матча, то в первом тайме «Спартак» был лучше. Мы же совершили очень много глупых ошибок. После перерыва мы заиграли активнее, смелее. Имели преимущество. Забили гол, были еще моменты. А на последних минутах нам пришлось идти на риск, поэтому у «Спартака» стали появляться зоны и опасные выходы. В тех условиях, в которых мы готовились, думаю, все заслуженно. Теперь нам нужно обязательно собраться и бороться за Лигу чемпионов. Нельзя, чтобы «Зенит» второй год подряд остался без главного клубного турнира Европы, - говорит Луческу.
- Во время первого гола Промес находился в правильном положении?
- Не хотел бы комментировать судейство. Еще не посмотрел все эпизоды, поэтому не хочется огульно говорить.
- После игры в Санкт-Петербурге вы сказали, что «Зенит» - сильнее «Спартака». Теперь поменяли свое мнение?
- Не могу так однозначно сказать. Они заслуживают быть первыми. Но у нас есть определенные проблемы с составом, многие игроки еще не до конца поняли, что мы требуем. Тот же Иванович. Плюс мы потеряли несколько ведущих игроков перед сезоном – Гарая, Витселя,Халка. Но, конечно, вся ответственность лежит на мне.
- Борьба за чемпионство закончена?
- Теперь «Спартак» может только сам подарить кому-то титул. И еще хочу сказать о Промесе. Мне кажется, это игрок перерос чемпионат России.
- После попадания мяча в руку спартаковцу вы что-то смотрели на телефоне прямо во время игры. Что?
- Просматривал этот эпизод. Было явно видно, что игрок поднял руку и остановил прострел.
- Почему играет Кокорин?
- Это сильный игрок, который обладает многими качествами. Но есть большая проблема с ментальностью, Если бы он был больше сконцентрирован во время игры, то ничем бы не уступал Промесу.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция