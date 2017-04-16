Мирча Луческу: Нужно собраться и бороться за Лигу чемпионов

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.

- Поздравляю Карреру, он и его команда заслужили первое место. После игры я сказал ему об этом. Что касается матча, то в первом тайме «Спартак» был лучше. Мы же совершили очень много глупых ошибок. После перерыва мы заиграли активнее, смелее. Имели преимущество. Забили гол, были еще моменты. А на последних минутах нам пришлось идти на риск, поэтому у «Спартака» стали появляться зоны и опасные выходы. В тех условиях, в которых мы готовились, думаю, все заслуженно. Теперь нам нужно обязательно собраться и бороться за Лигу чемпионов. Нельзя, чтобы «Зенит» второй год подряд остался без главного клубного турнира Европы, - говорит Луческу.

- Во время первого гола Промес находился в правильном положении?

- Не хотел бы комментировать судейство. Еще не посмотрел все эпизоды, поэтому не хочется огульно говорить.

- После игры в Санкт-Петербурге вы сказали, что «Зенит» - сильнее «Спартака». Теперь поменяли свое мнение?

- Не могу так однозначно сказать. Они заслуживают быть первыми. Но у нас есть определенные проблемы с составом, многие игроки еще не до конца поняли, что мы требуем. Тот же Иванович. Плюс мы потеряли несколько ведущих игроков перед сезоном – Гарая, Витселя,Халка. Но, конечно, вся ответственность лежит на мне.

- Борьба за чемпионство закончена?

- Теперь «Спартак» может только сам подарить кому-то титул. И еще хочу сказать о Промесе. Мне кажется, это игрок перерос чемпионат России.

- После попадания мяча в руку спартаковцу вы что-то смотрели на телефоне прямо во время игры. Что?

- Просматривал этот эпизод. Было явно видно, что игрок поднял руку и остановил прострел.

- Почему играет Кокорин?

- Это сильный игрок, который обладает многими качествами. Но есть большая проблема с ментальностью, Если бы он был больше сконцентрирован во время игры, то ничем бы не уступал Промесу.