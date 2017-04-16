Бранислав Иванович: «Зенит» сделает все, чтобы выиграть первый матч на новом стадионе

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком» (1:2).

- Согласны с тем, что чемпионская гонка для «Зенита» закончилась?

- Для нас теперь будет другая гонка. Нам необходимо восстановиться после этого матча, победить в следующем и стараться занять как можно более высокое место.

- Почему сегодня «Зенит» проиграл?

- Сложно назвать одну причину. В начале матча мы контролировали игру, но затем пропустили и немного растерялись. Во втором тайме мы снова хорошо начали, действовали более плотно и компактно, забили гол, но потом опять пропустили. После этого у нас все равно было несколько моментов, чтобы сравнять счет, но не получилось.

- Насколько сложно было играть против Квинси Промеса, который действовал на позиции центрфорварда?

- «Спартак» сегодня играл на контратаках с одним нападающим и двумя фланговыми игроками. Они старались забегать нам за спину и хорошо открывались. В В большинстве моментов мы контролировали их, но все-таки допустили несколько ошибок, из-за которых и пропустили.

- Какой сейчас был в раздевалке Мирча Луческу?

- Он всегда хочет, чтобы игроки на поле думали. У него есть свои идеи, и футболисты должны им следовать. Это нелегко, но надо над этим работать. Он говорил и о наших ошибках, и о позитивных вещах. Он говорил, что у нас еще будут моменты, и нам нужно сохранять концентрацию у штрафной соперника. После того, как мы забили гол, в течение десяти минут игра была под нашим контролем, мы могли забить второй мяч. Нам не хватило совсем немного, чтобы выйти вперед.

- Вам поднимет настроение тот факт, что вы следующий матч проведете на новом стадионе?

- Было бы лучше, если бы мы сегодня победили, тогда атмосфера на этом матче была бы отличная. На новом стадионе играть всегда нелегко, ты не будешь чувствовать себя как дома, тебе нужно будет привыкать к новому месту. Но мы сделаем все, чтобы выиграть этот матч, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Этот «Спартак» не сломать. Теперь Самедов точно оправдал свое возвращение

Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».