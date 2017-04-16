Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус- : -Питтсбург
Футбол  Мордовия- : -Енисей
Футбол  Факел- : -Шинник
Хоккей  Рейнджерс- : -Монреаль
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бранислав Иванович: «Зенит» сделает все, чтобы выиграть первый матч на новом стадионе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком» (1:2).

- Согласны с тем, что чемпионская гонка для «Зенита» закончилась? 
- Для нас теперь будет другая гонка. Нам необходимо восстановиться после этого матча, победить в следующем и стараться занять как можно более высокое место.

- Почему сегодня «Зенит» проиграл?
- Сложно назвать одну причину. В начале матча мы контролировали игру, но затем пропустили и немного растерялись. Во втором тайме мы снова хорошо начали, действовали более плотно и компактно, забили гол, но потом опять пропустили. После этого у нас все равно было несколько моментов, чтобы сравнять счет, но не получилось.

- Насколько сложно было играть против Квинси Промеса, который действовал на позиции центрфорварда?
- «Спартак» сегодня играл на контратаках с одним нападающим и двумя фланговыми игроками. Они старались забегать нам за спину и хорошо открывались. В В большинстве моментов мы контролировали их, но все-таки допустили несколько ошибок, из-за которых и пропустили.

- Какой сейчас был в раздевалке Мирча Луческу?
- Он всегда хочет, чтобы игроки на поле думали. У него есть свои идеи, и футболисты должны им следовать. Это нелегко, но надо над этим работать. Он говорил и о наших ошибках, и о позитивных вещах. Он говорил, что у нас еще будут моменты, и нам нужно сохранять концентрацию у штрафной соперника. После того, как мы забили гол, в течение десяти минут игра была под нашим контролем, мы могли забить второй мяч. Нам не хватило совсем немного, чтобы выйти вперед.

- Вам поднимет настроение тот факт, что вы следующий матч проведете на новом стадионе?
- Было бы лучше, если бы мы сегодня победили, тогда атмосфера на этом матче была бы отличная. На новом стадионе играть всегда нелегко, ты не будешь чувствовать себя как дома, тебе нужно будет привыкать к новому месту. Но мы сделаем все, чтобы выиграть этот матч, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Этот «Спартак» не сломать. Теперь Самедов точно оправдал свое возвращение

Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».  

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»Александр Самедов: Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»Хавбек московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ.Хабиб Нурмагомедов: В этом году «Спартаку» нет равных, надо это признатьБойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Михаил Малютин посетили матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».Бранислав Иванович: Луческу сейчас нервный. Он хочет побеждатьБранислав Иванович: Луческу сейчас нервный. Он хочет побеждатьЗащитник петербургского «Зенита» подвел итог матча 23-го тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:2).Бранислав Иванович: В перерыве Луческу был позитивенЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о поведении Мирчи Луческу в перерыве встречи 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).Лучшее дерби Земли. Самые яркие моменты матча «Спартак» - «Зенит»Лучшее дерби Земли. Самые яркие моменты матча «Спартак» - «Зенит»Корреспондент «Советского спорта» смотрел матч «Спартака» и «Зенита» из-за ворот, и увидел много ярких и интересных моментов.Вся страна хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Колонка Евгения ЛовчеваВся страна хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Колонка Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» - о победе красно-белых над «Зенитом» в центральном матче 23-го тура премьер-лиги.НОЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: «Спартак» - уже точно чемпион?Предлагаем Вам обсудить матч «Спартак» - «Зенит».Мирча Луческу: Нужно собраться и бороться за Лигу чемпионовГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.Денис Глушаков: Гонка не закончена. Я скажу, когда она закончитсяДенис Глушаков: Гонка не закончена. Я скажу, когда она закончитсяПолузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы над петербургским «Зенитом» (2:1).Массимо Каррера: Горжусь своей командой!- Почему во втором тайме упустили инициативу? – вопрос Каррере. - Потому что так подготовились к игре. «Зенит» сложно прессинговать высоко, потому что у них много техничных игроков, они хорошо катают мяч. Мы старались максимально затруднить им игру. У нас было больше моментов. Единственная наша ошибка в том, что во втором тайме излишне глубоко сели в оборону. Но после выхода Мельгарехо мы это исправили. - Впервые в сезоне не играл Кутепов. Почему? - Посчитал, что Джикия будет более подходящим игроком в борьбе против Дзюбы. Плюс он сыграл хороший матч с «Уфой». - «Спартак» - чемпион? - Нет, еще осталось семь матчей. Мы выиграли важную игру, но, если вы думаете, что чемпионат на этом закончен, то вы сильно ошибаетесь. - Когда вы поняли, что Зе Луиш не сможет сыграть против «Зенита»? - Сразу после того, как заменил его в матче с «Уфой». Сейчас его состояние лучше, чем у Адриано. Он уже занимается по индивидуальной программе. - После пропущенного гола «Спартак» в прежние сезоны начинал паниковать. Теперь, наоборот, часто именно после пропущенных мячей забивает в ответ. За счет чего такие изменения? - Я рад, что у меня подобралась настоящая команда. Игроки не думают о гордости, когда не выходят на поле, но когда я даю им шанс, то выкладываются полностью. Никто не завидует товарищу – все концентрируются на игре. Горжусь, что у нас такой коллектив. - «Спартак» готовился к игре, максимально закрывшись от журналистов. Почему? - О чем вы? - Была отменена традиционная открытая тренировка. Тут инициативу перехватил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. - Перед матчем с «Зенитом» вышло сразу несколько интервью со спартаковскими игроками. Для этого необязательно было приезжать в Тарасовку. Так что, мы ни от кого не закрывались. Вообще «Спартак» - самая открытая команда, вы – самые понимающие журналисты. До встречи на «Открытие-Арене», - под аплодисменты закончил пресс-аташеДенис Глушаков: «Зенит» - такая же команда. Как «Оренбург» и остальныеХавбек «Спартака» Денис Глушаков не стал приумножать важность победы над «Зенитом» (2:1) по сравнению с успешными матчами против других клубов РФПЛ.Михаил Боярский: Луческу способен выиграть чемпионство в будущем сезонеНародный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не стоит увольнять наставника команды из Санкт-Петербурга Мирчу Луческу после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.«В хорошем смысле я сектант» Что говорили ВИП-болельщики «Спартака» после победы«В хорошем смысле я сектант» Что говорили ВИП-болельщики «Спартака» после победыКорреспондент «Советского спорта» о том, что творилось после матча «Спартак» - «Зенит» возле ВИП-выхода стадиона красно-белых.«Ростов» побил рекорд чемпионатов РоссииФутболисты «Ростова» в пятый раз подряд сыграли в первенстве вничью 0:0. Это новый рекорд чемпионатов России. До ростовчан рекордом владели два клуба – камышинский «Текстильщик» и московское «Торпедо».Мирча Луческу: Могла бы быть и ничья, но больше ничьей мы не заслужилиГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в центральном матче 23-го тура чемпионата России.Сергей Лавров: Не могу судить Дзюбу за его словаМинистр иностранных дел России РФ Сергей Лавров поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» (2:1).Вагид Алекперов: «Спартак» уже чемпион? Рано об этом говоритьПрезидент «Лукойла» Вагид Алекперов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом».Олег Шатов: Вы издеваетесь? Я и так на пороховой бочкеПолузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от игры 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).Артем Дзюба: Гонка законченаФорвард петербургского «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче со «Спартаком».Мирча Луческу: Речь о чемпионстве уже не идет, «Спартак» заслужил первое местоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком» (1:2).
Футбол
Денис Глушаков: «Зенит» - такая же команда. Как «Оренбург» и остальные
Футбол
«Ростов» побил рекорд чемпионатов России
Футбол
Сергей Лавров: Не могу судить Дзюбу за его слова
Футбол
Вагид Алекперов: «Спартак» уже чемпион? Рано об этом говорить
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости