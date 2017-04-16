Бранислав Иванович: В перерыве Луческу был позитивен
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о поведении Мирчи Луческу в перерыве встречи 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).
- О чем Луческу говорил в перерыве?
- Он указывал нам на ошибки, но был позитивен. Сказал, что мы найдем в себе силы забить, что у нас будут моменты. Думаю, у нас было 10 минут тотального контроля матча после забитого гола. В этот отрезок времени мы хотели забить второй, на нам немножко не хватило.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция